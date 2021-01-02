Актера Василия Ланового госпитализировали с коронавирусом

Народный артист СССР Василий Лановой заразился коронавирусной инфекцией и сейчас находится в больнице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его супругу, актрису Ирину Купченко, у которой также диагностирован COVID-19.

«Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество. Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный», — рассказала Купченко.

По ее словам, 86-летний актер чувствует себя неплохо. По результатам компьютерной томографии у Ланового выявили пятипроцентное поражение легких. Актер останется в больнице по крайней мере на десять дней.

Сама Купченко не жалуется на симптомы заболевания, она планирует лечиться дома.

Спектакли с участием Василия Ланового и Ирины Купченко в Театре им. Вахтангова, запланированные на эту неделю, будут заменены.