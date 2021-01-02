Свердловская газета вместо телепрограммы «России 1» вставила совет не смотреть передачи Соловьева

Газета «Березовский рабочий» Свердловской области вышла 29 декабря без телепрограммы канала «Россия 1». Вместо нее разместили совет ограничить просмотр передач Владимира Соловьева, сообщает «Подъем».
По словам главного редактора издания Сергея Стукова, сообщение в поле расписания — не ошибка, а ответ на задержку актуальный данных со стороны телеканала. Журналист отметил, что это его «не первая выходка»
В октябре «Березовскому рабочему» запретили печатать статью о выселении общества инвалидов из их офиса. В результате номер вышел с пустой полосой.