Свердловская газета вместо телепрограммы «России 1» вставила совет не смотреть передачи Соловьева

Это не случайность. Текст придумал я в 2 часа ночи, когда типография грозилась не напечатать газету, если я немедленно ее не сдам. Телепрограммы прислали все, кроме «России 1». У меня водитель забирает газету в 4 утра и развозит по точкам. Обычно мы сдаем газету в печать в 19-20 часов.

Сергей Стуков главред газеты «Березовский рабочий»