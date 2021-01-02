перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Актера Василия Ланового госпитализировали с коронавирусом 20:39
Тропические леса Амазонки могут исчезнуть к 2064 году 20:17
Свердловская газета вместо телепрограммы «России 1» вставила совет не смотреть передачи Соловьева 19:42
«Холоп», «Лед-2» и «Джентльмены»: Фонд кино назвал лидеров кинопроката в 2020 году 18:52
jeromegodefroy/Twitter Французская полиция сутки разгоняла новогодний рейв. Выписаны 1200 штрафов за антиковидные нарушения
Французская полиция сутки разгоняла новогодний рейв. Выписаны 1200 штрафов за антиковидные нарушения 17:57
Гарри Стайлз танцует с Фиби Уоллер-Бридж в новом клипе «Treat People With Kindness» 15:59
В России заработал сервис для выдачи паспорта вакцинированного от коронавируса 15:20
Актер Владимир Коренев умер от коронавируса. Он сыграл Ихтиандра в «Человеке-амфибии» 14:22
Мэрия Хабаровска заявила о прекращении акций в поддержку Фургала 13:40
Glen Carrie/Unsplash В России за сутки выявили 26 301 случай коронавируса
В России за сутки выявили 26 301 случай коронавируса 13:09
Вакцина от коронавируса Pfizer первой получила разрешение ВОЗ Вчера в 20:20
Московский лейбл Hyperboloid выпустил первый сборник в 2021-м Вчера в 19:34
В российских школах появятся уроки футбола Вчера в 18:27
Граймс выпустила сборник рейв-ремиксов на треки из «Miss Anthropocene» Вчера в 17:59
AlexWangNY/Instagram Дизайнер Александр Ван ответил на обвинения в домогательствах
Дизайнер Александр Ван ответил на обвинения в домогательствах Вчера в 17:11
В Беларуси ввели плату за выезд из страны Вчера в 16:10
«На радаре Новый год, на микросхемах иней»: «Русская кибердеревня» обзавелась новогодним сиквелом Вчера в 14:56
«Исламское государство» взяло ответственность за нападение на полицейских в Грозном Вчера в 14:27
Умер рэпер MF Doom. Его семья хранила это в тайне два месяца Вчера в 13:49
Martin Sanchez/Unsplash В России за сутки выявили 27 039 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 27 039 случаев коронавируса Вчера в 12:45
Отключить рекламу

Свердловская газета вместо телепрограммы «России 1» вставила совет не смотреть передачи Соловьева

Валерия Корниенко
Сегодня в 19:42

Газета «Березовский рабочий» Свердловской области вышла 29 декабря без телепрограммы канала «Россия 1». Вместо нее разместили совет ограничить просмотр передач Владимира Соловьева, сообщает «Подъем».

По словам главного редактора издания Сергея Стукова, сообщение в поле расписания — не ошибка, а ответ на задержку актуальный данных со стороны телеканала. Журналист отметил, что это его «не первая выходка»

Это не случайность. Текст придумал я в 2 часа ночи, когда типография грозилась не напечатать газету, если я немедленно ее не сдам. Телепрограммы прислали все, кроме «России 1». У меня водитель забирает газету в 4 утра и развозит по точкам. Обычно мы сдаем газету в печать в 19-20 часов.
Сергей Стуков
главред газеты «Березовский рабочий»

В октябре «Березовскому рабочему» запретили печатать статью о выселении общества инвалидов из их офиса. В результате номер вышел с пустой полосой.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
хип-хоп
Хаски
Скандальный рэпер — талантливый исследователь русской хтони
мультфильм
Конь Юлий и большие скачки
Спин-офф «богатырской» франшизы про самого болтливого коня на свете
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из последних концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
мультфильм
Ведьмина служба доставки
Классический мультфильм Хаяо Миядзаки о доброй 13-летней ведьме

Другие материалы по темам

Люди
Владимир Соловьев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить