Сотрудники спецбатальона МВД несколько лет обменивались данными о кортежах Путина в чатах WhatsApp

Сотрудники специального батальона МВД, который сопровождает президента и высокопоставленных чиновников, передавали секретные данные маршрутов их передвижения через групповые чаты WhatsApp. Об этом пишет русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источники.

По их словам, чаты с данными существуют уже три года, в них состоят более 200 человек. Туда выкладывались позывные объектов госохраны, номера их машин, время проезда кортежа, пункты назначения и фамилии сопровождающих.

Собирать в чатах информацию о передвижении объектов госохраны требовал возглавивший спецбатальон в 2016 году полковник Александр Макаров, утверждают собеседники издания. Об этом раньше также писал телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

За отказ передавать данные по WhatsApp сотрудникам угрожали лишением годовой премий. «На тех сотрудников, которые проявляли недовольство, давили — и психологически, и по службе, много вариантов было вплоть до увольнения», — рассказал бывший сотрудник спецбатальона Василий Ветитнев.

Сейчас Ветитнев обжалует в Мосгорсуде свое увольнение. На требования собирать данные о кортежах он даже жаловался генпрокурору Игорю Краснову. В обращении он указывал, что «штаб-квартира WhatsApp находится в США, методы шифрования и безопасность при отправке сообщений неизвестны, также можно сделать скриншот».