В России за сутки выявили 27 747 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1234 случая больше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Псковской, Ростовской, Воронежской областях и Республике Карелии.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 159 297. За последние сутки вылечились 28 922 человека, за все время — больше 2,5 млн. За сутки умерли 593 пациента, за все время — 57 019.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 82,7 млн человек, 1,8 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (19,7 млн). На втором и третьем — Индия (10,2 млн) и Бразилия (7,6 млн).