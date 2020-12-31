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В Австралии мужчина выпал из лодки и несколько часов пробыл посреди океана. Его собака уплыла дальше

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:58

В Австралии спасли моряка, который несколько часов пытался удержаться на плаву в Тихом океане, цепляясь за маяк. Об этом сообщает CNN.

64-летний Дэвид Симпсон выпал из рыболовецкой лодки, когда сильная волна обрушилась на судно недалеко от Калаундры. Его лодка с собакой на борту уплыла дальше, и ему ничего не оставалось, как проплыть еще почти километр к маяку и зацепиться за его лестницу.

Позже другой моряк обнаружил судно со все еще работающим мотором и собакой на борту и сразу же сообщил об этом властям.

Симпсон рассказал, что пытался привлечь внимание любым способом и даже снял шорты, чтобы помахать ими. «Может быть, никто не остановился, потому что я был голым», — пошутил он.

Мужчину обнаружили спустя три часа после того, как была поднята тревога. Его заметили с вертолета в 2,5 километрах от судна.

Собаку Симпсона, стаффордширского бультерьера по кличке Митч, спасла бригада спасателей-серфингистов. А судно, севшее на мель, пытаются вернуть в воду.

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