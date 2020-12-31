Елизавета II наградила рыцарскими титулами автогонщика Льюиса Хэмилтона и оператора Роджера Дикинса

Королева Великобритании Елизавета II наградила рыцарскими титулами семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона и двукратного лауреата премии «Оскар» оператора Роджера Дикинса («1917», «Побег из Шоушенка»). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт правительства Соединенного Королевства.

Британский монарх отметила более тысячи человек почетными титулами и орденами за служение обществу. Среди награжденных — как знаменитости, так и простые британцы.

Помимо Хэмилтона и Дикинса, в почетный список попали певец Крейг Дэвид и футболисты Джимми Гривз и Рон Флауэрс — они стали кавалерами ордена Британской империи. Актер Тоби Джонс («Разрисованная вуаль», «Фрост против Никсона») был произведен в офицеры ордена, а визажист Пэт Макграт — в дамы-командоры.

Большое число наград получили люди, борющиеся с пандемией COVID-19. Кроме того, кавалером ордена Британской империи стала 106-летняя волонтер Энн Бейкер из Солсбери, которая на протяжении десятилетий собирала деньги для благотворительной организации «Национальное общество защиты детей от жестокого обращения».

Орден Британской империи учрежден в 1917 году дедом Елизаветы II — королем Георгом V. Существует пять категорий этой награды: кавалер ордена, офицер, командор, рыцарь-командор и рыцарь Большого креста. Две последние категории наделяют обладателей рыцарскими титулами «сэр» и «дама».