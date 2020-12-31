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MosSobyanin/Twitter В новогоднюю ночь проезд в московском метро и на МЦК будет бесплатным
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В новогоднюю ночь проезд в московском метро и на МЦК будет бесплатным

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:28

В новогоднюю ночь проезд в московском метро и на МЦК будет бесплатным. Об этом сообщило РИА «Новости».

Подземка и Московское центральное кольцо начнут работать бесплатно с 20.00 31 декабря и продолжат функционировать в таком режиме до 6.00 1 января. Поезда будут ходить всю ночь без перерывов.

Московские центральные диаметры по случаю Нового года продлят режим работы. В новогоднюю ночь по маршрутам запустят дополнительные ночные составы, они отправятся с конечных станций диаметров около 2.00.

Помимо того, с 31 декабря на 1 января в столице будет курсировать наземный транспорт. Запланирована работа 174 регулярных маршрутов, 59 из них в праздник станут круглосуточными, еще 100 продолжат работать до 3.30.

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