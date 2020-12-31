В Норвегии при сходе оползня пропали 12 человек

В норвежской области Румерике, находящейся недалеко от Ослов, сошел мощный оползень. Во время него пропали 12 человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Оползень из глинистого плавуна обрушился в ночь с 29 на 30 декабря на несколько домов. Около 1,5 тыс. местных жителей пришлось эвакуировать, однако о судьбе нескольких человек ничего не известно. В данный момент полиция ищет выживших.