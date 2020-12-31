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В Норвегии при сходе оползня пропали 12 человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:19

В норвежской области Румерике, находящейся недалеко от Ослов, сошел мощный оползень. Во время него пропали 12 человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Оползень из глинистого плавуна обрушился в ночь с 29 на 30 декабря на несколько домов. Около 1,5 тыс. местных жителей пришлось эвакуировать, однако о судьбе нескольких человек ничего не известно. В данный момент полиция ищет выживших.

Поскольку находиться в зоне оползня по-прежнему опасно, поиски людей ведутся с вертолета. По мнению специалистов, в районе происшествия сохраняется опасность схода новых потоков. На помощь норвежцам прибудут шведские спасатели из Гетерборга.

«Мы ищем выживших, не погибших. Медицинские эксперты консультируют нас относительно температуры и того, насколько долго люди могут оставаться в живых в такой ситуации, и когда мы можем начинать искать погибших», — сказал представитель полиции Рогер Петтерсен.

Место чрезвычайного происшествия уже посетила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг. Она пообещала помощь всем пострадавшим, оставшимся без жилья.

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