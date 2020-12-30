«Корона» и «Новый Папа»: Александр Роднянский назвал лучшие сериалы года

Продюсер и президент «Кинотавра» Александр Роднянский перечислил 10 сериалов 2020 года, которые он посчитал лучшими. Об этом он написал в инстаграме.
В первую очередь Роднянский упомянул рассказывающий об истории британской королевской семьи проект «Корона», у которого в этом году вышел четвертый сезон. По его словам, это лучший сезон из всех, что были сделаны. Далее в списке идет сатирическая комедия «Наследники». Третьим шоу продюсер отметил «Нормальных людей», экранизацию бестселлера молодой ирландской писательницы Салли Руни.
В топ-10 также вошли «Ход королевы», «Последний танец», «Тед Лассо», «Новый Папа», «Водоворот», «Голос перемен» и «Перевал Дятлова».
Ранее Александр Роднянский перечислил шесть фильмов 2020 года, которые произвели на него впечатление больше всего. Ими стали «Душа», «Земля кочевников», «Манк», «Суд над чикагской семеркой», «Еще по одной» и «Довод».