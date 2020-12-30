«Корона» и «Новый Папа»: Александр Роднянский назвал лучшие сериалы года

Продюсер и президент «Кинотавра» Александр Роднянский перечислил 10 сериалов 2020 года, которые он посчитал лучшими. Об этом он написал в инстаграме.

В первую очередь Роднянский упомянул рассказывающий об истории британской королевской семьи проект «Корона», у которого в этом году вышел четвертый сезон. По его словам, это лучший сезон из всех, что были сделаны. Далее в списке идет сатирическая комедия «Наследники». Третьим шоу продюсер отметил «Нормальных людей», экранизацию бестселлера молодой ирландской писательницы Салли Руни.