перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Житель Нью-Джерси оказался в тюрьме из‑за системы распознавания лиц. Она перепутала его с вором 19:57
В Москве на новогоднюю ночь закроют Красную площадь 19:51
Великобритания впервые предоставила убежище небинарному человеку 19:32
Гаспар Ноэ выпустил короткометражку для Saint Laurent. В ней снялась Шарлотта Рэмплинг 19:21
В районе президентского дворца в Йемене прогремел взрыв 18:36
Vogue/YouTube Ведущий Fox News раскритиковал Гарри Стайлза в платье. Пользователи твиттера вступились за певца
Ведущий Fox News раскритиковал Гарри Стайлза в платье. Пользователи твиттера вступились за певца 18:31
В Петербурге смягчили новогодние ограничения. Ресторанам разрешили с 4 января работать до 23.00 18:19
«Корона» и «Новый Папа»: Александр Роднянский назвал лучшие сериалы года 18:10
Никита Кукушкин, Один Байрон и Филипп Авдеев танцуют в новогодней короткометражке «Гоголь-центра» 18:01
У Басты вышел клип на песню «На маяке» 17:00
andresstoro/Pixabay Прокуратура нашла нарушения у иркутского приюта, обвиненного в массовом убийстве животных
Прокуратура нашла нарушения у иркутского приюта, обвиненного в массовом убийстве животных 16:52
Рэпер Diddy раздал наличные и подарочные карты жителям Майами, пострадавшим от пандемии 16:48
В китайском сериале заблюрили все рождественские елки, чтобы не пропагандировать западные ценности 16:43
Иран выплатит по 150 тыс. долларов семьям жертв крушения украинского самолета под Тегераном 16:18
Москино и правительство города поддержат кинематографистов, снимающих Москву 16:06
В йеменском аэропорту произошли взрывы после прилета нового правительства страны Обновлено в 15:57
Zoloto/YouTube Zoloto, «СБПЧ» и OQJAV выступят на новогоднем онлайн-концерте, который пройдет в ретротроллейбусе
Zoloto, «СБПЧ» и OQJAV выступят на новогоднем онлайн-концерте, который пройдет в ретротроллейбусе 15:57
Правительство выделило почти 500 млн рублей на создание научно-технологического центра МГУ 15:40
В России создали первый антидот от коронавируса 15:27
Иноагенты-физлица, СМИ на митингах и цензура против российских медиа: какие законы подписал Путин 15:15
Отключить рекламу

«Корона» и «Новый Папа»: Александр Роднянский назвал лучшие сериалы года

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:10

Продюсер и президент «Кинотавра» Александр Роднянский перечислил 10 сериалов 2020 года, которые он посчитал лучшими. Об этом он написал в инстаграме.

В первую очередь Роднянский упомянул рассказывающий об истории британской королевской семьи проект «Корона», у которого в этом году вышел четвертый сезон. По его словам, это лучший сезон из всех, что были сделаны. Далее в списке идет сатирическая комедия «Наследники». Третьим шоу продюсер отметил «Нормальных людей», экранизацию бестселлера молодой ирландской писательницы Салли Руни.

В топ-10 также вошли «Ход королевы», «Последний танец», «Тед Лассо», «Новый Папа», «Водоворот», «Голос перемен» и «Перевал Дятлова».

Ранее Александр Роднянский перечислил шесть фильмов 2020 года, которые произвели на него впечатление больше всего. Ими стали «Душа», «Земля кочевников», «Манк», «Суд над чикагской семеркой», «Еще по одной» и «Довод».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
хип-хоп
Хаски
Скандальный рэпер — талантливый исследователь русской хтони
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из последних концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
мультфильм
Семейка Крудс: Новоселье
Доисторическая семейка снова в деле
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Ведьмина служба доставки
Классический мультфильм Хаяо Миядзаки о доброй 13-летней ведьме

Другие материалы по темам

Люди
Александр Роднянский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить