Рэпер Diddy раздал наличные и подарочные карты жителям Майами, пострадавшим от пандемии

Шон Комбс, также известный как рэпер и продюсер Diddy, раздал наличные и подарочные карты жителям Майами, которые пострадали от кризиса, возникшего из‑за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.
Diddy вручал купюры номиналом 50 долларов и такой же стоимости ваучеры сети супермаркетов Publix. Кроме того, жители бедных районов получили от него пакеты со средствами личной гигиены.
Сейчас рэпер вместе с продюсером мероприятий Майклом Гарднером и организацией поддержки тинейджеров Teens Exercising Extraordinary Success работает над проектом помощи поиска жилья семьям из Майами. Месяц назад рэпер провел благотворительный танцевальный марафон, средства от которого направили медицинским работникам, трудящимся в бедствующих регионах США.
В мае рэпер Трэвис Скотт вместе с баскетболистом ЛеБроном Джеймсом выпустил футболки Cactus Jack Class of 2020, доходы от которых уйдут голодающим на фоне пандемии. Коллекция посвящена учащимся, которые в этом году не смогли отпраздновать окончание школы из‑за распространения коронавируса.