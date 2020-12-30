Рэпер Diddy раздал наличные и подарочные карты жителям Майами, пострадавшим от пандемии

Шон Комбс, также известный как рэпер и продюсер Diddy, раздал наличные и подарочные карты жителям Майами, которые пострадали от кризиса, возникшего из‑за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

Diddy вручал купюры номиналом 50 долларов и такой же стоимости ваучеры сети супермаркетов Publix. Кроме того, жители бедных районов получили от него пакеты со средствами личной гигиены.