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Zoloto, «СБПЧ» и OQJAV выступят на новогоднем онлайн-концерте, который пройдет в ретро-троллейбусе

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:57

Музей Транспорта Москвы 31 декабря проведет новогодний онлайн-концерт в рамках «Маршрута Т». Об этом представители музея рассказали «Афише Daily».

В концерте примут участие Zoloto, «СБПЧ», Uma2rman, «Моя Мишель», «Сансара» и OQJAV. Их выступления пройдут ретро-троллейбусе СВАРЗ-ТБЭС ВСВХ 1955 года выпуска.

Исполнители сыграют свои самые популярные песни и расскажут о планах на 2021 год. Мероприятие пройдет в 19.00 по Москве на ютьюб-канале музея.

Вместе с музыкантами в автобусе проедет журналист и путешественник Алекс Дубас. Он станет «харизматичным кондуктором», а исполнители — «пассажирами, спешащими домой к праздничному столу». Вместо билетов Дубас, правда, будет принимать исключительно песни. Концерт продлится полтора-два часа, но его запись будет доступна и после трансляции.

«Новый год — это время чудес. И он должен оставаться таким несмотря на любые внешние обстоятельства. Поэтому мы решили немного поэкспериментировать и нашим онлайн-концертом задать москвичам волшебное настроение. Музыканты примерят на себя роль пассажиров ретро-троллейбуса, а наш кондуктор — самый настоящий городской волшебник, который в новогоднюю ночь будет удивлять и радовать жителей воображаемым праздничным маршрутом».
Оксана Бондаренко,
директор Музея Транспорта Москвы
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