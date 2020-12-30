Правительство выделило почти 500 млн рублей на создание научно-технологического центра МГУ

Михаил Мишустин подписал распоряжение выделить 487 млн рублей из Резервного фонда правительства на создание инновационного научно-технологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова «Воробьевы горы». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

До 1 августа 2021 года университет должен представить доклад о расходах на проект. Мишустин также подписал документ о правилах выделения субсидии и о порядке возврата средств в случае, если создание технологической долины не состоится.

МГУ начал строить центр «Воробьевы горы» в 2017 году по указу Владимира Путина. Согласно плану, не менее 50 научно-исследовательских коллективов будут работать в зданиях, которые расположатся на территории долины площадью в 100 гектаров.

Для создания комплекса власти выведут из‑под коммерческой застройки земли около действующих зданий. Строительство было согласовано с ректором МГУ Виктором Садовничим и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов подтвердил участие в проекте подконтрольной ему организации.