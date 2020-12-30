Опрос: 43% россиян страдает от одиночества

43% россиян испытывают одиночество. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного специалистами Полиной Козыревой из НИУ ВШЭ и Александром Смирновым из Института социологии ФНИСЦ РАН.

По мнению исследователей, 43% — высокое, но не катастрофическое значение. Дело в том, что большинство россиян переживают одиночество довольно редко, и только 12,2% — часто или всегда.

Чаще одинокие встречаются среди людей старше 85 лет, в основном не работающих и не живущих вместе со взрослыми детьми — таких оказалось 70%. Среди молодых одиночество наблюдается редко (30%). Однако после 40 лет оно проявляется чаще на фоне кризиса среднего возраста. Среди жителей страны в возрасте 60 лет и старше доля одиноких начинает расти стремительно.

Исследователи выяснили, что одиночество среди молодых чаще наблюдается в городах, чем в сельской местности. Среди пожилых работает обратная закономерность. Особенно это касается женщин, 38% которых находятся в этом состоянии постоянно. Ученые отмечают, что это связано с ухудшением качества жизни в селах.

Опрос провели среди 10 тыс. россиян в возрасте от 14 лет и старше с разным социальным и экономическим положением. Отмечается, что, согласно исследованиям последних лет, одинокие люди в среднем умирают на несколько лет раньше, чем их сверстники с семьей.

Весной этого года пожилой отшельник из Италии рассказал, как можно справиться с чувством одиночества во время самоизоляции. По его словам, достаточно просто читать книги и не бояться оставаться наедине с самим собой.