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Baza: на священника и звонаря из ЕАО завели 16 уголовных дел о растлении детей

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:35

На православного священника и звонаря в Еврейской автономной области возбудили 16 уголовных дел о растлении мальчиков. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

По информации издания, 39-летний настоятель храма святого пророка Ильи и 26-летний звонарь из села Амурзет, расположенного на границе России с Китаем, были задержаны в конце 2019 года.

Как уточняет Baza, «все это время следователи собирали воедино картину их преступлений», и под конец 2020 года на обоих мужчин завели в совокупности 16 уголовных дел о совращении несовершеннолетних.

Среди пострадавших — 14 подростков от 12 до 16 лет, пишет Baza. Некоторые случае растления были еще в 2007 году, а один эпизод вообще произошел в Китае, куда настоятель выезжал с детьми, отмечает издание.

На сайте управления СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, однако, нет информации о возбуждении уголовного дела. Нет на портале также упоминаний о растлении несовершеннолетних священнослужителем и звонарем.

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