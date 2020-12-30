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Мировые звезды играют с поклонниками в трейлере документалки «Rock Camp»

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:11

Вышел трейлер документального фильма «Rock Camp», рассказывающего об американском музыкальном мероприятии «Rock 'n Roll Fantasy Camp». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Мероприятие, основанное музыкальным продюсером Дэвидом Фишофом, проходит каждый месяц с 1997 года. Его участники играют, сочиняют и записывают песни при поддержке людей из индустрии и под руководством рок-звезд. Гости фестиваля получают знания о взаимодействии в группе, создании композиций и тонкостях игры на инструментах. Музыканты и инженеры проводят для них сессии «вопрос-ответ» и устраивают семинары.

Героями документалки стали Роджер Долтри из The Who, Джин Симмонс из Kiss, Элис Купер, Слэш из Guns N' Roses и многие другие. Режиссером выступил Даг Блаш, работавший над оскароносными фильмами «Икар», «В двух шагах от славы» и «Точка. Конец предложения».

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