Мировые звезды играют с поклонниками в трейлере документалки «Rock Camp»

Вышел трейлер документального фильма «Rock Camp», рассказывающего об американском музыкальном мероприятии «Rock 'n Roll Fantasy Camp». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
Мероприятие, основанное музыкальным продюсером Дэвидом Фишофом, проходит каждый месяц с 1997 года. Его участники играют, сочиняют и записывают песни при поддержке людей из индустрии и под руководством рок-звезд. Гости фестиваля получают знания о взаимодействии в группе, создании композиций и тонкостях игры на инструментах. Музыканты и инженеры проводят для них сессии «вопрос-ответ» и устраивают семинары.
Героями документалки стали Роджер Долтри из The Who, Джин Симмонс из Kiss, Элис Купер, Слэш из Guns N' Roses и многие другие. Режиссером выступил Даг Блаш, работавший над оскароносными фильмами «Икар», «В двух шагах от славы» и «Точка. Конец предложения».