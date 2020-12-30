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Самыми популярными вакансиями у россиян в 2020 году стали охранник, водитель и уборщица

Анастасия Цой
Сегодня в 14:06

Россияне в 2020 году чаще всего искали вакансии охранника, водителя и уборщицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы «Работа.ру».

В топ также вошли вакансии бухгалтера, продавца, грузчика, сварщика, администратора и курьера.

Без указания конкретной специальности россияне в 2020-м чаще всего искали вакансии по запросам «подработка», «работа для женщин», «работа на складах», «работа для студентов» «работа с проживанием» и «работа с ежедневной оплатой», говорится в исследовании. В топ-10 таких запросов также вошли вакансии с работой на дому и производстве, в транспортной сфере и строительстве.

В мае Владимир Путин говорил, что в России официально зарегистрировано 1,9 млн безработных. Их число за время пандемии коронавируса увеличилось в два с половиной раза. «Здесь нет ничего для нас неожиданного», — заявлял президент.

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