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Daniel Shake выпустил клип на трек «Тупой» с нового альбома «Home». В нем снялись балерины!

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:04

Российский инди-музыкант Daniel Shake презентовал новый клип на песню «Тупой». Об этом представители музыканта рассказали «Афише Daily».

Клип снят кинокомпанией Red Pepper Film в Екатеринбурге. В съемках видео приняли участие 16 моделей британского агентства Linden Staub. Помимо моделинга, девушки — профессиональные балерины, уточняют создатели клипа.

«Песня про пустоту, которая бывает у людей либо до влюбленности, либо после нее. В данном случае она случилась у героя после любовной истории, в которой было много хорошего, а после много плохого. И о том, как он привязан к человеку, которого любит, и, несмотря на разные плохие вещи, остается с ним, поэтому считает себя тупым», — рассказал о видео Daniel Shake.

Режиссер клипа Яна Шмайлова при съемках клипа вдохновлялась моделями агентства, с которыми привыкла работать. «Они очень разносторонние. Кто‑то танцевал в Оперном театре, кто‑то занимается наукой, кто‑то музыкой», — заявила Шмайлова.

Песня «Тупой» вошла в новый сольный альбом Daniel Shake «Home», релиз которого состоялся 29 декабря. Помимо трека на альбоме еще 10 композиций.

Послушать пластинку на разных площадках можно здесь.

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