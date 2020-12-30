Союз писателей Украины перестанет публиковать книги литераторов из России и Беларуси

Национальный союз писателей Украины (НСПУ) прекратит публиковать книги писателей из тех стран, которые выступали «против территориальной целостности Украины» в ООН и других международных организациях. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НСПУ.

Среди таких стран — Россия, Беларусь, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Киргизия, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия и Судан.

НСПУ сделает исключение для тех литераторов, которые публично поддерживали территориальную целостность Украины. Также будут печататься произведения классиков.

Кроме тоге, в Национальном союзе писателей Украины решили больше не проводить совместные акции (творческие вечера, круглые столы, конференции и так далее) с дипломатическими представительствами указанных стран. НСПУ будет требовать от своих членов не участвовать в любых литературно-художественных мероприятиях, организованных представителями государств из перечня.

В 2017 году Национальный комитет по телевидению и радиовещанию Украины запретил продавать в стране книги «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки», изданные в России. Власти страны заявили, что ничего не имеют против Ильи Муромца, однако ввозить книги из России «нет необходимости».