Ирина Апексимова возглавила театр «Содружество актеров Таганки»

Актриса и режиссер Ирина Апексимова стала директором театра «Содружество актеров Таганки». Об этом сообщил сайт мэрии Москвы.

Апексимова также останется возглавлять Театр на Таганке. Таким образом, два театра, расположенные по соседству, впервые после почти 30 лет раскола получат общее руководство. В планах Апексимовой — консолидация управления обоих театров.

«Таганка создавалась как единый театральный комплекс с двумя сценами. Но в силу известных причин театр оказался разделен. Тем не менее все эти годы он оставался единым объектом с общими коммуникациями и универсальными имущественными проблемами. Теперь есть возможность обеспечить эффективное управление этим единым театральным комплексом со всеми его техническими и административными сложностями», — сказала Апексимова.

По ее мнению, конфликты, существовавшие в двух труппах, уже остались в прошлом. Разбирать их, как считает Апексимова, не нужно.

«Сегодня важно помнить о том, что Театр на Таганке создала команда великих людей — Юрий Любимов, Николай Губенко, Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, Леонид Филатов, Вениамин Смехов, Алла Демидова, Юрий Смирнов, Виталий Шаповалов», — отметила она.

Театр на Таганке основан в 1946 году как Московский театр драмы и комедии. В 1964 году он был преобразован в Театр на Таганке Юрием Любимовым, а в 1972 году для труппы начали строить новое здание на улице Земляной Вал. В 1992 году из‑за конфликта внутри коллектива театр разделился на два — Театр на Таганке во главе с Юрием Любимовым и «Содружество актеров Таганки» во главе с Николаем Губенко.