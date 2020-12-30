Центр «Насилию.нет» запустит в России программу против гендерного насилия

Центр «Насилию.нет» вместе с коллегией адвокатов Pen & Paper запустит в России программу против гендерного насилия. Она будет направлена на комплексную юридическую помощь в разрешении гендерно-чувствительных ситуаций. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Насилию.нет».

С 1 января директор центра Анна Ривина присоединится к юристам в качестве специального советника по гендерно-чувствительным вопросам. Вместе с коллегией она будет бороться с неравенством и дискриминацией как в межличностных отношениях, так и в корпоративной среде, в также в учебных заведениях и госструктурах.

Специалисты помогут составить компаниям уставы и иные этические документы, оценят риски при возникновении конфликтных ситуаций и будут проводить тренинги. Также они смогут представлять стороны в суде, защищать репутацию и неприкосновенность частной жизни, способствовать процедурам примирения.

«Проблема домашнего насилия носит не только правовой, но социальный и психологический характер. Только в случае, если учитывается гендерный подход, пострадавшая сторона будет иметь высокую вероятность качественной защиты своих интересов», — прокомментировала Ривина.