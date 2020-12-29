В Хорватии произошло землетрясение. Его жертвами стали по меньшей мере семь человек

Эпицентр располагался в районе города Петриня в центральной части страны. Толчки начались 28 декабря, их пик был зафиксирован 29 декабря около 12.20. Землетрясение почувствовали по всей Хорватии и в соседних странах.

В Хорватии произошло мощное землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Его жертвами стали по меньшей мере семь человек. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«В данный момент все службы ведут поиск в разрушенных объектах, ищут, остался ли кто‑то под обломками… Большая часть центра Петрини, по первым оценкам, находится в «красной зоне», то есть непригодна для жизни», — заявил глава правительства Хорватии Андрей Пленкович.

По информации агентства, от сейсмической активности также пострадал город Сисак. Там произошли значительные разрушения, больше всего пострадала городская больница, которая продолжила принимать пациентов — туда за помощью обратились около 20 человек.

Вице-мэр Бракни Бакшич-Митич заявил о четырех жертвах стихийного бедствия: 12-летней девочке в Петрине и троих мужчинах в Майске-Поляне под Глиной. По неофициальным данным, погибли еще трое граждан, в том числе — прихожанин церкви в Жажине под Сисаком.