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Правительство внесло в Госдуму законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:21

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий бесплатный доступ к социально значимым сайтам на территории страны. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Согласно документу, формированием перечня социально значимых ресурсов и условий доступа займется правительство России, которое и внесло законопроект на рассмотрение. При этом изначально создать такой перечень предлагал президент Владимир Путин еще в январе 2020 года.

В апреле Минкомсвязи начало эксперимент о бесплатном доступе к более чем 300 сайтам. Официально этот эксперимент должен был закончиться 31 декабря, но его результаты пока неизвестны.

В список социально значимых ресурсов входит портал «Госуслуги», сайты правительства России и Госдумы, сервисы Mail.ru Group — «ВКонтакте» и «Одноклассники», Rambler Group, «Яндекса», а также Lenta.ru, ТАСС, РБК, Первый канал, НТВ, RT, «Интерфакс» и «Коммерсант». Кроме того, в список социально значимых ресурсов попал и журнал «Афиша».

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