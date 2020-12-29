Deep Fried Friends выпустил дроп одежды по случаю восьмилетия

Команда Deep Fried Friends выпустила дроп-ретроспективу самых знаковых атрибутов DFF Legacy. Об этом представители проекта рассказали «Афише Daily».

В DFF отметили, что хотели бы провести вечеринку по случаю восьмилетия проекта, но это не позволяет сделать неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

«Мы очень скучаем, но до сих пор считаем, что делать вечеринку — не самая безопасная идея на земле, ждем улучшения ситуации», — заявил в Deep Fried Friends.

Дроп включает:

Коллекцию худи с архивом логотипов за 8 лет, каждый из которых рассказывает историю о каком‑либо периоде Deep Fried Friends. Худи представлены в двух цветах — черном и белом.

Кепку DFF, дизайн которой был вдохновлен кепкой начальника охраны на «Веранде».

Палку-лайтбокс с надписью Deep Fried Friends размером 100×10×10 сантиметров. «Наша вторая главная реликвия, которую можно поставить у себя дома», — описывают эту вещь DFF. У палки разные режима света и работы.

Круглый лайтбокс-логотип размером 40×6 сантиметров, также с разными режимами света и работы. «Без него мы вообще не представляем себе DFF. Нежно озарит градиентом путь до любой вечеринки», — описали лайтбокс DFF.

Шарф-браслет. «Если браслет грел только душу на следующее утро, то шарф согреет и спасет тебя от холода в новогодние морозы», — так отзываются о шарфе-браслете создатели.

Купить вещи из дропа можно здесь. Также доступна московская точка самовывоза, но все подробности необходимо узнавать при чекауте.