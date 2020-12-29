«Чтобы получить адреналин, не обязательно ехать в криминальные фавелы Бразилии, нищую Африку или Афганистан. Достаточно взять билет в один из этих криминальных городов России — скучать тут не придется. В рейтинге есть даже Москва!», — говорится в описании к видео.

Илья Варламов назвал 10 самых опасных российских городов в 2020 году. Ролик опубликован на его ютьюб-канале.

Москва заняла десятое место за большое количество преступлений: по статистике, которую приводит Варламов, в Москве почти каждый день пытаются кого‑то убить. В российской столице, как говорит блогер, много злачных мест — вокзалы, рынки и так далее.

На строчку выше — Петербург, который «после историка Соколова и рэпера Картрайта еще и стал городом расчлененки». В десятку также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Шахты в Ростовской области.

Пятое и четвертое места достались Челябинску и Благовещенску. В последнем на каждые 40 человек приходится по одному преступлению.

На третьем месте — Улан-Удэ, в котором популярно движение «АУЕ». В 2019 году процент убийств в городе в три раза превышал средний по стране, при этом уже к ноябрю 2020 года убийств было совершено больше, чем в предыдущем году. На втором месте — Магадан. Здесь процент убийств в пять раз превышает средний показатель по России.

Самым опасным городом России Варламов назвал Кызыл — столицу республики Тыва. Регион с огромным отрывом лидирует по проценту убийств: на 100 тыс. жителей приходится 35 убийств. Это больше, чем в Мексике или Бразилии, которые считаются одними из самых опасных стран мира.