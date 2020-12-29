Ефремов, Акиньшина и Табаков в трейлере сериала Петра Тодоровского «Полет»

Появился трейлер сериала «Полет» режиссера Петра Тодоровского. Проект выйдет на телеканале ТНТ, но, когда именно, пока не известно.

В центре сюжета — сотрудники юридического отдела московской строительной компании. Они собираются лететь в командировку в Пермь, но вместо Внуково приезжают в Шереметьево и не попадают на рейс. Сидя в аэропорту, они видят репортаж об авиакатастрофе — самолет, на котором они должны были лететь разбился почти сразу после взлета, никто из пассажиров не выжил.

Стресс, пережитый из‑за близости к смерти, заставляет героев задуматься о своей жизни, переосмыслить свое прошлое и настоящее.

В «Полете» снялись Оксана Акиньшина, Никита Ефремов, Михаил Ефремов, Юлия Хлынина, Павел Табаков, Александр Робак, Виктория Толстоганова.