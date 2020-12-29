Жак Фреско, качок Доге и «Че там с деньгами»: «ВКонтакте» назвала лучшие мемы 2020 года

Соцсеть «ВКонтакте» совместно с порталом Memepedia объявила главные мемы 2020 года. Топ мемов был сформирован после того, как пользователи выбирали лучшие постироничные картинки в мини-приложении «Битва мемов».

В голосовании участвовали 64 мема, которые отобрали редакторы Memepedia. Под каждым мемом было описание — на случай если он окажется незнакомым. Пользователи голосовали в паре, выбирая, какой мем им из двух им нравится больше. Голосование показало, что юзерам «ВКонтакте» постироничный юмор нравится больше, чем просто смешные изображения.

Результаты голосования:

1 место — «Загадка от Жака Фреско». Мем набрал 7%, оторвавшись от ближайшего претендента на чемпионство на 1%. Наверное, самый постироничный мем из всех: инженеру Жаку Фреско приписывают цитаты, которые он не произносил. В 2020 году цитату стали оформлять в виде загадки.

2 место — «Андрей Гайдулян и дэб». Мем построен на селфи актера, сыгравшего Сашу в сериале «Универ», и надписи «дэб».

3 место — «Польская корова». В этом меме корова танцует под польскую песню.

4 место — «Ну как там с деньгами». Мем, основанный на старом телефонном розыгрыше, когда мальчик-пранкер, представившись Михал Палычем Терентьевым, звонит незнакомому мужчине и спрашивает, как с деньгами обстоит вопрос. В конце 2020 года мем стал особенно популярен, когда его накладывали на звонок Алексея Навального своему отравителю.

5 место — «Вы думаете, я вас не переиграю? Я вас уничтожу». Цитата эксцентричного историка и героя мемов Евгения Понасенкова, которую используют, чтобы в иронической форме показать превосходство над оппонентом.

6 место — «Широкий Путин». Абстрактный мем. Российский президент идет на инаугурацию, а его тело растянуто в ширину.

7 место — «Кот качает головой». сначала он олицетворял радость от маленьких побед, а потом стал ностальгировать по старым клипам и саундтрекам из культовых видеоигр.

8 место — «Ля ты крыса». Мем, основанный на запоминающейся фразе из номера Comedy Club.

9 место — «Беды с башкой». Мем, основанный на переработанной заставке программы «Беседы с батюшкой».