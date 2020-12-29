В Коми терьер ценой жизни спас 10-летнего мальчика от волка

По его словам, это случилось вечером 21 декабря. Трое детей играли в прятки недалеко от частных домов. Один из мальчиков спрятался за сугробом, и в этот момент к нему подкрался волк.

В поселке Синдор Республики Коми домашний терьер набросился на волка, чтобы спасти 10-летнего мальчика. Ребенок успел убежать, пока пес ценой собственной жизни отвлекал лесного хищника, пишет «Комиинформ» со ссылкой на главу администрации поселка Николая Халака.

Через несколько секунд из двора выбежал терьер и с лаем набросился на зверя. Тот схватил его в зубы и унес, а в это время ребенок забежал домой — он не пострадал.

На собачий визг выбежали соседи. Мертвого пса волк оставил на дороге, а сам убежал в лес. При этом Mash пишет, что терьер умер спустя четыре часа после нападения, когда его привезли к ветеринару.

Халак отметил, что МЧС, Минприроды и полиция уведомлены об инциденте. Если волк снова появится в населенном пункте, к месту будет направлена бригада охотников.