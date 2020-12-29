В Коми терьер ценой жизни спас 10-летнего мальчика от волка

В поселке Синдор Республики Коми домашний терьер набросился на волка, чтобы спасти 10-летнего мальчика. Ребенок успел убежать, пока пес ценой собственной жизни отвлекал лесного хищника, пишет «Комиинформ» со ссылкой на главу администрации поселка Николая Халака.
По его словам, это случилось вечером 21 декабря. Трое детей играли в прятки недалеко от частных домов. Один из мальчиков спрятался за сугробом, и в этот момент к нему подкрался волк.
Через несколько секунд из двора выбежал терьер и с лаем набросился на зверя. Тот схватил его в зубы и унес, а в это время ребенок забежал домой — он не пострадал.
На собачий визг выбежали соседи. Мертвого пса волк оставил на дороге, а сам убежал в лес. При этом Mash пишет, что терьер умер спустя четыре часа после нападения, когда его привезли к ветеринару.
Халак отметил, что МЧС, Минприроды и полиция уведомлены об инциденте. Если волк снова появится в населенном пункте, к месту будет направлена бригада охотников.