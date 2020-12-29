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Стивен Содерберг снимет сиквел «Заражения»

Анастасия Цой
Сегодня в 10:31

Стивен Содерберг работает над сиквелом фильма «Заражение». Об этом он рассказал в подкасте «Happy Sad Confused», пишет издание IndieWire.

К работе над сиквелом, по словам режиссера, присоединился сценарист оригинальной картины Скотт Бернс. «Мы со Скоттом Бернсом работаем над философским сиквелом «Заражения», но в другом контексте. Эти фильмы будут по-своему разные. Мы уже какое‑то время обсуждаем со Скоттом, какой может быть следующая картина», — заявил он.

Проект, судя по всему, находится на ранней стадии разработки.

Фильм Стивена Содерберга «Заражение» вышел в прокат в 2011 году. В этом году о нем вспомнили: зрители решили, что режиссер предсказал пандемию коронавируса. В картине рассказывается о пандемии неизвестного вируса (режиссер угадал почти все: происхождение вируса, то, что он может передаваться через поверхность предметов, трудности самоизоляции и многое другое). Во 2020 году картина стала самой популярной во всем мире: например, в рейтинге «Кинопоиска».

В «Заражении» главные роли сыграли Мэтт Деймон, Джуд Лоу, Кейт Уинслет, Гвинет Пэлтроу, Лоренс Фишборн и Марион Котийяр.

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