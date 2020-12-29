Вышел трейлер документального сериала Мартина Скорсезе «Представьте, что это город»

Вышел трейлер документального сериала «Представьте, что это город», который спродюсировал и поставил режиссер Мартин Скорсезе.

Сериал рассказывает об эссеистке и критикессе Фран Лебовитц, которая известна своими язвительными комментариями об укладе американской жизни, через ее отношения с Нью-Йорком. Мартин Скорсезе вместе со съемочной группой следует по городу за писательницей, размышляющей на разные темы.

Сериал выйдет на Netflix 8 января 2021 года. Это второй совместный документальный проект Скорсезе и Лебовиц. Первым было вышедшее десять лет назад «Ораторское искусство».