ФСБ попросила о расширении полномочий и дополнительных выплатах сотрудникам

Федеральная служба безопасности предложила расширить свои полномочия. Это следует из проекта поправок к указу президента «О совершенствовании полномочий и структуры ‎органов ФСБ», размещенном на портале правовой информации, пишет Znak.com.

ФСБ, говорится в проекте поправок, просит разрешить ей самостоятельно охранять и оборонять объекты органов безопасности. В пояснительной записке уточняется, что это необходимо «в связи с увеличением количества вооруженных нападений на объекты органов безопасности, а также с сохранением угрозы совершения противоправных действий в отношении их и находящихся на них лиц».

Кроме того, ведомство просит предоставить ему полномочия по обеспечению «информационной безопасности России в информационно-психологической сфере».

Также ФСБ предлагает дать службе следующие полномочия: принимать, регистрировать и проверять сообщения о преступлениях, поступающих в органы безопасности, организовывать и проводить дознания и предварительное следствие по делам о преступлениях, относящимся к компетенции органов безопасности, организовывать и осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенным КоАП РФ к ведению органов безопасности.

Если поправки вступят в силу, сотрудники службы безопасности смогут получать дополнительные выплаты без учета тех, что им уже положены по закону. Суммы этих выплат будут устанавливаться «в зависимости от сложности, объема и важности задач, выполняемых военнослужащими».

Общественное обсуждение проекта поправок уже началось и продлится до 11 января.