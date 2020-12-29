Авиакомпания S7 запустит чартеры из Москвы в Рим

Авиакомпания S7 запустит чартерные рейсы из Москвы в Рим с 29 декабря. Об этом сообщил «Интерфакс».

Самолеты будут отправляться в Италию раз в неделю. На борт пустят только тех пассажиров, которым разрешен перелет в условиях ограничений из‑за COVID-19. Список действующих ограничений можно найти на сайте перевозчика.

«S7 Airlines оставляет за собой право не допустить к перелету пассажиров, которые не удовлетворяют обозначенным условиям перевозки», — отметила компания.

Ранее S7 уже анонсировала чартеры в Дюссельдорф, Верону, Вену, Париж, Ниццу, Аликанте и Барселону.