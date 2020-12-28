Gazgolder провел новогоднее шоу в стиле «Голубого огонька»

Творческое объединение Gazgolder провело новогодний концерт в стиле «Голубого огонька», на котором выступили артисты одноименного лейбла. Посмотреть шоу можно на ютьюбе.

«Gaz Заказ» — часовое лайв-шоу по заявкам других звезд. Баста, Вадяра Блюз, Anikv, Lucaveros, Matrang и T-Fest исполняют свои хиты по просьбам Нурлана Сабурова, Ивана Дорна и многих других артистов. Концерт завершается новогодним поздравлением владельца лейбла Василия «Басты» Вакуленко.