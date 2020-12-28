Вячеслав Тельнов покинул пост главы Фонда кино

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов покинул свой пост. Об этом сообщает ТАСС.

Тельнов отметил, что ушел с поста по собственному желанию. Он возглавлял Фонд кино с 2018 года, когда заменил Антона Малышева, на увольнении которого, несмотря на протесты продюсеров и крупнейших телеканалов, настаивал тогдашний министр культуры Владимир Мединский.

В конце ноября «Коммерсант» сообщал о грядущей смене руководства фонда. По словам источников газеты, министр культуры Ольга Любимова считает, что фонду нужен другой руководитель. Издание писало, что после ухода Вячеслава Тельнова фонд временно возглавит его заместитель Федор Соснов. По уставу фонда решение об отставке директора принимает правительство по представлению Минкультуры.

Фонд кино занимается распределением государственных субсидий по поддержке кинопроизводителей и кинопрокатчиков.

Ежегодно фонд распределяет около 3,5 млрд руб., в основном безвозвратно, меньшую часть — на условиях возврата в виде беспроцентного кредита, а также выдает субсидии на переоборудование кинозалов в регионах. Чтобы получить деньги, нужно защитить проект на питчинге перед экспертами, решение утверждает совет фонда, куда входят руководители медиахолдингов и чиновники.

В ноябре российское правительство распорядилось выделить из резервного фонда 4,2 млрд рублей на поддержку кинематографической отрасли. Эти деньги, как сообщало министерство культуры, будут распределены через Фонд кино между более чем 500 организациями. В первую очередь их получат кинотеатральные сети и кинотеатры. Это позволит им компенсировать часть доходов, не дополученных из‑за пандемии коронавируса.

Несколько дней назад Фонд кино определил получателей этих субсидий. В итоге деньги поделят между 647 кинотеатрами и 54 кинокомпаниями.