В украинские учебники внесут изменения для достижения гендерного равенства

В Украине до 2024 года внесут изменения в школьные учебники для достижения гендерного равенства. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на украинского министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Учебные материалы будут проанализированы на предмет гендерной дискриминации. Шкарлет заявил, что этот процесс уже начался.

Министерство, по его словам, уже работает над изменениями в существующих учебниках и над изданием новых книг с учетом равенства полов.

«Например, «мама мыла раму» — может и папа раму мыть. Здесь скорее речь идет о стереотипных ролях мужчины и женщины в обществе и семье. Мол, за женщиной — дом, кухня, церковь. Так не будет. Равные возможности для мужчин и женщин, мальчиков и девочек», — заявил министр.

Он уточнил, что «маму» и «папу» в «родителя 1» и «родителя 2» переименовывать не будут, а речь идет именно о гендерных ролях и стереотипах.

Такое решение украинские власти приняли в рамках «Партнерства Биарриц» — международной инициативы равных прав и возможностей для всех. В сентябре Украина получила официальный статус участницы партнерства. «Партнерство Биарриц» курируют офис Елены Зеленской и народные депутаты.