В «Иллюзионе» на праздники покажут сериал «Нежность» Анны Меликян и лучшие детские сказки

Кинотеатр «Иллюзион» и онлайн-кинотеатр Ivi 31 декабря в 18.00 по московскому времени проведут бесплатный показ нового киносериала Анны Меликян «Нежность». Об этом «Афише Daily» рассказали представители акции.

Сериал, в котором в главных ролях снялись Виктория Исакова, Константин Хабенский и Евгений Цыганов, является продолжением короткометражного фильма 2018 года.

Оригинальная короткометражка рассказывает историю Елены Подберезкиной — финансового директора крупной компании, которая совершает спонтанную поездку в Петербург, неожиданно встречает мужчину своей мечты и так же неожиданно его теряет.

«Она продолжает искать его всеми способами и на этом непростом пути в поисках любви, возможно, обретает главное — себя», — рассказывают создатели. Зарегистрироваться на показ можно здесь.

Помимо этого, «Иллюзион» и Госфильмофонд России объявили «Время сказок»: с 1 по 11 января в 14.00 и 17.00 в «Иллюзионе» ежедневно будут показывать всеми любимые сказки с 35-миллиметровой пленки.

В программе:

«Мио, мой Мио» с Кристофером Ли и совсем юными Кристианом Бейлом и Ником Паккардом в главных ролях;

«Сказка о Царе Салтане», «Садко» и «Илья Муромец» советского киносказочника Александра Птушко;

чехословацкие сказки «Принцесса с золотой звездой», «Третий принц» и «Как будить принцесс»;

картины «Старая старая сказка» и «Ослиная шкура», снятые Надеждой Кошеверовой по сказкам Андерсена — со звездами советского экрана Олегом Далем, Светланой Немоляевой, Зиновием Гердтом, Владимиром Этушем, Георгием Вициным и другими.

Расписание доступно здесь.