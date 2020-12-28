«Тащили по полу»: девушка рассказала, как ее бабушка умерла от COVID-19, не получив должной помощи

Следственный комитет проводит проверку в Воронежской области после того, как пожилой женщине, заболевшей коронавирусом, не оказали надлежащую помощь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей СК.

Пациентка 1940 года рождения умерла после того, как в Бобровской районной больнице ей не предоставили должного лечения. О произошедшем в видеообращении рассказала внучка женщины Алеся Литвинова. Ролик опубликовали многие СМИ.

По словам Литвиновой, в больнице никто не следил за состоянием здоровья ее бабушки. Пациентка не ела больше двух недель, ослабла и потеряла сознание. После этого пожилую женщину перевели в реанимацию, а затем — в отделение больницы по месту жительства. Там она умерла в течение нескольких часов.