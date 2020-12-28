«Тащили по полу»: девушка рассказала, как ее бабушка умерла от COVID-19, не получив должной помощи

Следственный комитет проводит проверку в Воронежской области после того, как пожилой женщине, заболевшей коронавирусом, не оказали надлежащую помощь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей СК.
Пациентка 1940 года рождения умерла после того, как в Бобровской районной больнице ей не предоставили должного лечения. О произошедшем в видеообращении рассказала внучка женщины Алеся Литвинова. Ролик опубликовали многие СМИ.
По словам Литвиновой, в больнице никто не следил за состоянием здоровья ее бабушки. Пациентка не ела больше двух недель, ослабла и потеряла сознание. После этого пожилую женщину перевели в реанимацию, а затем — в отделение больницы по месту жительства. Там она умерла в течение нескольких часов.
В Депздраве Воронежской области заявили, что провели внутреннюю проверку и сообщение Литвиновой не подтвердилось. Представители департамента сказали, что пожилая женщина заболела коронавирусом и лечилась стационарно с 25 ноября по 18 декабря. Ей внутривенно вводили поддерживающие препараты, компенсирующие питательные вещества — у больной не было аппетита, уверяют в Депздраве.
«Следственные органы Следственного комитета по факту проводят процессуальную проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в СК.