В Китае журналистку, писавшую о коронавирусе в Ухани, приговорили к 4 годам тюрьмы

В Шанхае суд приговорил к четырем годам тюремного заключения 37-летнюю журналистку Чжан Чжань. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Чжань писала о вспышке коронавируса в китайском городе Ухань. Из‑за ее репортажей о пандемии журналистку признали виновной в «распространении ложной информации» и «провоцировании ссор и неприятностей».

Как уточняется в материале South China Morning Post сторонникам Чжань запретили входить в зал суда, где проходило слушание по делу журналистки.

Чжань не признает вину. В июне она объявила голодовку в знак протеста против обвинений, а на суд приехала на инвалидной коляске. По словам ее адвоката, у девушки слабое здоровье.

Максимальное наказание по статье, которую вменяют Чжань, предусматривает до пяти лет заключения, пишет South China Morning Post. С середины мая журналистка была в следственном изоляторе района Пудун — все это время настаивала на своей невиновности.

В Ухани в конце декабря зафиксировали первую вспышку коронавируса. Менее чем за месяц им заразились почти тысяча человек, а затем пандемия распространилась на другие страны мира.