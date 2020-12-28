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В Индии стали изымать машины, на которых владельцы указывают свою касту

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:36

Транспортный департамент индийского штата Уттар-Прадеш начала изымать машины, на которых указана каста владельца. Об этом сообщает India Times.

Автолюбители помещают название своей касты на лобовых стеклах или номерных знаках. Таким образом они соревнуются, у кого выше статус. На машинах можно увидеть обозначения множества каст, среди которых ядавы, джаты, гуджары, брахманы, кштарии, лоди и маурьи.

«По данным наших правоохранительных органов, каждая 20-я машина имеет такую наклейку. Штаб-квартира попросила нас принять меры против таких владельцев транспортных средств.», — заявили в транспортном департаменте

Власти считают, что такое поведение способствует социальному расслоению и приводит к вражде. Отмечается, что проблема кастового разделения индийского общества последние годы обострилась.

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