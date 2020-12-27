В США семилетний мальчик спас из пожара двухлетнюю сестру

В США семилетний мальчик спас из горящего дома свою младшую сестру — девочке чуть меньше двух лет. Об этом пишет CNN.

Пожар в доме семьи Дэвидсонов произошел 8 декабря. Они проснулись посреди ночи от запаха дыма и обнаружили, что весь дом охвачен огнем. Родители успели вывести на улицу Илая и его двухлетнего брата Элайджу, а вот маленькая Эрин Дэвидсон оказалась в ловушке в своей комнате — ее комната была окружена огнем.

«Дым и огонь были настолько густыми, что я никак не мог добраться до нее. Мы вышли на улицу, чтобы забраться через окно, но мне не на что было встать, чтобы дотянуться до него. Поэтому я поднял Илая, который залез в окно и вынес Эрин из кроватки», — рассказал глава семейства Крис Дэвидсон.

На место происшествия прибыли 20 пожарных, однако дом спасти не удалось: он полностью сгорел. В результате пожара пострадали также три машины семейства Дэвисонов.

«Мы потеряли все, что у нас когда‑либо было, — прокомментировал случившееся Крис Дэвидсон, — Вся наша жизнь была в этом доме».

Семья запустила сбор на краудфандинговой платформе GoFundMe. Дэвидсоны вырастили 34 ребенка, в том числе Илая, и усыновили еще двоих — Эрин и Элайджу. Сам Крис Дэвидсон и его супруга Николь тоже бывшие пожарные.