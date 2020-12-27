СМИ пишут, что WhatsApp с 1 января не будет работать на старых смартфонах. Это, вероятно, фейк

Мессенджер WhatsApp начиная с 1 января 2021 года может перестать работать на некоторых старых смартфонах. Об этом сообщило издание The Mirror, после чего на новость обратили внимание российские СМИ.

Перестать работать мессенджер может как на телефонах на операционной системе Android, так и на смартфонах с iOS, пишет издание. В частности, это коснется обладателей iPhone 4 и более ранних версией телефонов Apple, которые невозможно обновить до операционной системы iOS 9.

Хозяева iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5c, iPhone 6 и iPhone 6S должны будут обновить операционную систему на своем гаджете, если еще не успели это сделать.

На Android, согласно публикации The Mirror, WhatsApp перестанет работать на смартфонах с Android 4.0.3 и ниже — эта ОС становилась на телефоны начиная со второй половины 2012 года.

Тем, кому грозит отключение WhatsApp из‑за слишком старой модели телефона разработчики советую создать резервную копию сообщений, которую потом можно будет загрузить на другое устройства.

Некоторые СМИ, однако, пишут, что новость об отключении не является достоверной, так как поддержка устройств с ранними версиями iOS и Android прекратилась еще в феврале. Новость назвал фейком независимый портал WABetaInfo, пишущий новости о WhatsApp.