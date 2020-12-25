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Усачевский рынок выпустил новогодние подарки в поддержку Музея Москвы

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:05

Усачевский рынок запустил специальную новогоднюю акцию в поддержку Музея Москвы и выставки «ВХУТЕМАС-100. Школа авангарда», временно закрытой из‑за пандемии. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе музея.

В продажу выпустили праздничные наборы «Новогодние коробки вхутемасовца», средства от продаж которых пойдут в музей. Всего подготовили три варианта подарков: буржуйский, пролетарский и детский.

Внутри каждой коробки — продукты для новогоднего стола в стиле 1920–1930-х годов и сувениры. Например, в буржуйский набор включили красную икру, конфеты «Мишка косолапый», консервированные персики и экскурсию по Хамовникам.

В пролетарской коробке — билет на экскурсию по выставке «ВХУТЕМАС-100. Школа авангарда», селедка и халва. А детский подарок состоит из билета на детскую экскурсию, газировки и конфет. Кроме того, в каждом наборе — тематическое издание игры «Мемори».

Оформление игры разработали на основе работ выпускника полиграфического факультета ВХУТЕМАСа Бориса Грозевского — его плакатного шрифта и ксилографического натюрморта. Также в коробках можно найти воссозданные исторические открытки.

Купить «Новогодние коробки вхутемасовца» можно на сайте Усачевского рынка до 31 декабря и на самом рынке — 26, 27, 30 или 31 декабря.

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