Телефонные и интернет-мошенники заработали на россиянах 150 млрд рублей в 2020 году

В 2020 году телефонные и интернет-мошенники обманули россиян почти на 150 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков BrandMonitor.

По данным компании, больше трети от этой суммы — 66 млрд рублей — мошенники заработали под видом сотрудников банков. Еще 46,5 млрд они получили, предлагая фиктивные медицинские услуги. Фишинговые сайты и несуществующие онлайн-магазины принесли им 18,6 млрд рублей.

Средний заработок фиктивных медработников оказался самым высоким — более 50 тыс. рублей за один звонок. Якобы сотрудники банка за один разговор получали в среднем около 27 тыс. рублей с карты собеседника или около 15 тыс. — через банкоматы.

Издание указывает, что только за первое полугодие ЦБ заблокировал больше 9700 мошеннических телефонных номеров. А это в четыре раза больше, чем за тот же период 2019 года.