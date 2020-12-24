В Москве неизвестный выстрелил в девушку из пистолета. Она умерла в больнице

30-летняя москвичка, в которую выстрелил неизвестный мужчина вечером в среду, скончалась в больнице. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

«Женщина была экстренно госпитализирована с огнестрельными ранениями лица в одну из городских больниц, она скончалась после полуночи», — сказал собеседник агентства.

Девушка получила тяжелые травмы около 22.50 по московскому времени, когда находилась у подъезда жилого дома 58/32 на Профсоюзной улице. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил ей в лицо и скрылся.

Как рассказали в пресс-службе МВД, девушка подходила к подъезду вместе со своими подругами. На момент поступления в больницу она находилась в состоянии клинической смерти. Медики пытались реанимировать пострадавшую, но безуспешно.