В «ВКонтакте» появилась функция «Близкие друзья». Теперь посты смогут видеть избранные пользователи

В социальной сети «ВКонтакте» появилась функция «Близкие друзья». Она позволяет делиться информацией с узким кругом пользователей. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо создать список людей и выбрать в настройках публикаций пункт «Видно близким друзьям» — в этом случае пост увидят только избранные. Записи для близких друзей будут отмечены специальным символом — зеленым замком.

Пока функция «Близкие друзья» работает только в мобильном приложении «ВКонтакте». В ближайшее время она появится в десктопной и мобильной версиях соцсети и позволит делать посты доступными для всех пользователей, друзей или части друзей.

«Мы создаем все больше инструментов, которые помогают создавать безопасную среду для самовыражения и выстраивать близкие отношения с людьми, которым доверяешь. Список близких друзей стал новым способом защиты личного пространства», — сказал директор по развитию продуктов «ВКонтакте» Вадим Дорохов.