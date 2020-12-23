«Каждый вечер в одиннадцать»: «РБК Стиль» выпустил традиционную музыкальную открытку к Новому году

В ролике снялись соул-певица ANIKV (Анна Пурцен), а также актрисы кино и театра Марина Васильева , Софья Володчинская, Полина и Ксения Кутеповы , Анастасия и Арина Шевцовы, Александра Ревенко, Ирина Старшенбаум и Диана Пожарская.

Издание «РБК Стиль» опубликовало новогоднюю музыкальную открытку «Каждый вечер в одиннадцать». Ее героинями стали десять девушек, которые собрались за одним столом, чтобы напомнить о главном в этой жизни.

«Этот год — как магнитофон «Комета» (модель 2020): все мотал и мотал свою ленту, но наша музыкальная открытка о другом. Она о смехе и мимолетных взглядах, ловко перехваченных летящей вперед камерой, о веселых ямочках на щеках, о руке, которая робко тянется к трубке, чтобы снять ее и набрать самый заветный номер», — говорится в описании к видео.

Название ролика позаимствовано из фильма советского режиссера Самсона Самсонова, снятого в 1969 году. Из этого же фильма взята композиция «Говори со мной», которую для музыкальной открытки исполнила ANIKV.

«У наших героинь — свой праздник и свои волнения, а вот песня — та же. О той самой дружбе, влюбленности, любви. Другими словами, обо всем, что не отнимет у нас даже такой тревожный год», — отмечают в «РБК Стиль».