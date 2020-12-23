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Москвичка пожаловалась в прокуратуру на «Победу». Ее отказались посадить рядом с сыном с аутизмом

Анастасия Цой
Сегодня в 11:22

Москвичка Наталья Воробьева пожаловалась в прокуратуру на авиакомпанию «Победа» из‑за того, что в самолете ее отказались посадить рядом с 14-летним сыном, у которого аутизм. Перевозчик, по словам женщины, не учел ограниченные возможности ее ребенка и нарушил законодательство, сообщает «Коммерсант».

Воробьева 11 декабря летела из Москвы в Петербург с двумя детьми, у одного из которых аутизм. На стойке регистрации ей сообщили, что всех членов семьи рассадят на разные ряды, а для того, чтобы сидеть вместе, нужно доплатить. Она отказалась, сославшись на статью Воздушного кодекса», которая регулирует вопросы перевозки пассажиров с инвалидностью. В этой статье говорится, что авиакомпания должна предоставить людям с инвалидностью услуги по их запросу.

На борту самолета женщина вновь попросила — теперь уже бортпроводников — посадить ее рядом с сыном, но ей опять отказали. Кроме того, сотрудники авиакомпании не разрешили другим пассажирам, которые захотели помочь и поменяться местами, сделать это. То же самое произошло по дороге обратно — из Петербурга в Москву.

Воробьева просит прокуратуру разобраться в ситуации. Она уверена, что услуга «посадить рядом» не должна быть платной привилегией.

Представители «Победы» заявили, что «Воздушный кодекс», на который ссылается женщина, предполагает, что пассажир заранее — при покупке билета — сообщает авиакомпании об инвалидности. «К сожалению, в случае с рейсом 11 декабря клиент не предоставил авиакомпании никакой информации об особых потребностях. <…> Мы не только помогаем [людям с инвалидностью] с бесплатной организацией специального сопровождения на борт, но и всегда делаем все возможное, чтобы предоставить соседние места в салоне», — сказали в компании.

Это уже не первый случай, когда «Победу» обвиняют в нарушении прав из‑за рассадки родителей с детьми. Ространснадзор несколько лет назад после двух подобных скандалов обязал авиакомпанию не отсаживать от родителей детей младше 12 лет.

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