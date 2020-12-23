Стадион «Торпедо» получил награду European Property Awards

Московский стадион «Торпедо» завоевал международную премию European Property Awards в номинации «Многофункциональное проектирование». Об этом сообщил телеграм-канал Strelka KB.

Проект спорткомплекса также был отмечен в нескольких номинациях секции «Лучшая рекреационная архитектура». Реконструкцией стадиона и развитием территории около него занималась группа компаний Ingrad и специалисты по консалтингу КБ Стрелка.

Над новым обликом стадиона работали архитекторы из французского бюро Michel Rémon&Associés. Они создали инженерное решение, позволившее интегрировать объект в городскую среду.

Строительство на арене продолжится в ближайшие два года. После этого стадион сможет принимать свыше 15 тыс. болельщиков одновременно. Футбольное поле «Торпедо» будет соответствовать требованием РФС и УЕФА.

Премия International Property Awards вручается с 1993 года. В жюри конкурса входят более 100 экспертов из разных сфер. Среди участников — проекты со всего мира, в том числе из стран Тихоокеанского региона, Африки и Южной Америки.