Вышел трейлер комедии «Поездка в Америку-2». В нем снялись Эдди Мерфи и Уэсли Снайпс

Фильм станет сиквелом успешной ленты 1988 года, которую поставил Джон Лэндис . Главную роль в продолжении истории о наследнике африканской страны Замунды вновь сыграет Эдди Мерфи . В этот раз он отправится в США на поиски своего сына.

В сети появился первый трейлер комедии «Поездка в Америку-2», снятой режиссером Крейгом Брюэром («Меня зовут Долемайт», «Империя», «Стон черной змеи»). Он появился на ютьюб-канале Movieclips Trailers.

Вместе с Акимом (так зовут героя Мерфи) в путешествие по Америке отправится его друг Сэмми. Его роль исполнит Арсенио Холл. Также в фильме снимутся Джеймс Эрл Джонс, Шари Хедли, Уэсли Снайпс, Джон Эймос, Лесли Джонс, Луи Андерсон и Трейси Морган.

«Что мне нравится больше всего, так это то, что мы не потеряли главного — юмора. Это чертовски смешное кино. <…> В нем есть несколько сюрпризов, которые удивят тех людей, которые не удивляются», — сказал Холл. Комедия выйдет 5 марта на Amazon.