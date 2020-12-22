Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей

Госдума России в окончательном чтении приняла законопроект о восстановлении системы вытрезвителей. Об этом говорится на ее сайте.

Законопроект дает регионам право создавать вытрезвители для людей, которые находятся в общественном месте пьяными и не могут сами передвигаться или ориентироваться в пространстве.

Региональные власти смогут организовывать вытрезвители в партнерстве с частными организациями. Однако правила их работы утвердят на федеральном уровне — совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД.

«Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация», — говорится на сайте Госдумы.

«Сейчас в части субъектов нашей страны уже есть медицинские вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Поправки призваны исправить эту ошибку», — пояснял соавтор инициативы председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.