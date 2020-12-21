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Поп-ап-проект «Зима в Никольских рядах» откроется в Петербурге 23 декабря

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:46

Поп-ап-проект «Зима в Никольских рядах», вдохновленный рождественскими традициями европейских площадей, начнет работу 23 октября. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

На мероприятии можно покататься с горки, погреться с чашкой чая у костра в компании друзей, полюбоваться видом на исторический центр Петербурга, купить новогодние подарки.

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© Papa Marketing
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«Всесезонное технологичное покрытие горки и надувные ватрушки позволяют кататься в любую погоду, так что веселый смех и драйв во дворе обеспечены каждый день!» — рассказали организаторы.

Этой зимой в «Никольских рядах» установлена Смотровая башня — временное архитектурное сооружение, откуда открывается потрясающий вид на исторический центр и Коломну, который считается самым загадочным районом Петербурга. Кроме того, на рождественском маркете можно будет купить винтажные елочные игрушки и украшения, детские книги и дизайнерские гирлянды, свечи с тематическими ароматами и постеры, авторский домашний декор и деликатесы.

Попасть на территорию «Никольских рядов» можно будет по временным интервалам, которые можно выбрать при покупке билета на сайте. Ярмарка будет работать с 16.00 до 22.00 со вторника по пятницу, а в субботу и воскресенье с 12.00 до 22.00. В понедельник — выходной.

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